Sindicatos exigen nuevo "martillazo" por saturación de hospitales

La ​​Alianza de Sindicatos de Profesionales en Salud (Asipros) ​​​ exige al ministro de Salud, Daniel Salas, establecer medidas restrictivas ante la saturación que se presenta en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

"Una posibilidad es el confinamiento inmediato, a partir de este momento y hasta el Año Nuevo, para darle un respiro a la agotada red hospitalaria y a su personal. Asimismo, debe ordenarse el cierre de aeropuertos y fronteras y la extensión de la restricción vehicular sanitaria", proponen los grupos de trabajadores.



La carta, dirigida al jerarca, está firmada por la Unión Médica Nacional, Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (Siprocimeca), Sindicato de Médicos Especialistas (Siname), Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), y Sindicato de Médicos Veterinarios.

Los profesionales consideran que la población no ha comprendido el mensaje de las autoridades y, por lo tanto, "abarrotó comercios, rompió burbujas en cenas, fiestas y tamaleadas que han culminado en esta catástrofe".

"Señor ministro, los profesionales en ciencias de la Salud le hacemos hoy un vehemente llamado para que tome medidas extraordinarias ante la gravedad de la crisis sanitaria que enfrentamos. No basta con decir que “El virus no entiende”, hay que afrontar con valentía el caos y poner orden en nuestras calles y hogares", agrega el documento.

La solicitud llega dos días después de que el jerarca de Salud descartara medidas más restrictivas durante fin y principio de año.

El ministro de Salud, Daniel Salas, reiteró la importancia de no romper burbujas durante estos días y descartó nuevas restricciones.

"Si hacemos cierres muy importantes, las restricciones que habíamos hecho en el pasado, hay un sector muy importante de la población que ni siquiera va a poder cenar. Ya el Estado perdió la capacidad de subvenciones, de estar dando bonos, así que en este momento empezar restricciones significa gente que no puede trabajar, que no va a tener el sustento, que no va a poder ni cenar el 24 ni el 31", manifestó el ministro de Salud el domingo anterior.