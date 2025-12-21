Sindicato pide a JPS aplicar medida extraordinaria debido a “molestia” por Gordo Navideño

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Vendedores de Lotería Un Nuevo Amanecer (Sinatravelo) manifestó su preocupación por la disminución en las ventas de lotería durante la última semana, tras la confusión generada por el sorteo del Gordo Navideño, que no logró venderse en su totalidad, y solicitaron aplicar una medida extraordinaria.

Según el sindicato, esta situación ha provocado “ventas frías” y afectado directamente la confianza y el entusiasmo del público hacia los productos de la Junta de Protección Social (JPS).

En un oficio, firmado por Andrés Torres, secretario general adjunto, dirigido a Allan Marín, gerente general, la organización solicitó a la JPS valorar la posibilidad de incrementar el porcentaje de devolución hasta un 60%, como medida extraordinaria para mitigar el impacto económico que enfrentan los vendedores de lotería.

El sindicato argumentó que esta acción "contribuiría a proteger la imagen institucional, garantizar el sustento de los vendedores y mantener la estabilidad del sector, mientras se recupera la confianza del público comprador".

Teletica.com solicitó una posición a la JPS al respecto, pero al cierre de nota indicaron que estaban dándole lectura al documento para luego poder emitir un criterio.