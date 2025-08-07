Nacional
Sin sorpresas: equipos de Primera División triunfan en el Torneo de Copa
La próxima semana se juega el resto de la primera ronda del certamen.
Los primeros cuatro encuentros del Torneo de Copa no depararon grandes sorpresas, ya que los equipos de Primera División cumplieron y sellaron sus boletos a la siguiente fase.
Puntarenas, Liberia, Pérez Zeledón y Sporting FC se impusieron en los partidos disputados hasta el momento.
Los naranjas vencieron a Escorpiones.
Sporting goleó a Coronado.
Quepos Cambute no pudo con Pérez Zeledón.
Liberia hizo lo propio ante Cóbano.
La próxima semana continuará la acción de la fase 1 con los siguientes enfrentamientos:
- San Carlos vs Cariari
- Inter San Carlos vs Carmelita
- Rosario vs Jicaral
- Aserrí vs Guadalupe