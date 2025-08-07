Sin sorpresas: equipos de Primera División triunfan en el Torneo de Copa

Los primeros cuatro encuentros del Torneo de Copa no depararon grandes sorpresas, ya que los equipos de Primera División cumplieron y sellaron sus boletos a la siguiente fase.

Puntarenas, Liberia, Pérez Zeledón y Sporting FC se impusieron en los partidos disputados hasta el momento.

Los naranjas vencieron a Escorpiones.





Sporting goleó a Coronado.

Quepos Cambute no pudo con Pérez Zeledón.

Liberia hizo lo propio ante Cóbano.

La próxima semana continuará la acción de la fase 1 con los siguientes enfrentamientos: