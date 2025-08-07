EN VIVO

Sin sorpresas: equipos de Primera División triunfan en el Torneo de Copa

La próxima semana se juega el resto de la primera ronda del certamen.

Puntarenas. PFC
Por Adrián Fallas |7 de agosto de 2025, 9:22 AM

Los primeros cuatro encuentros del Torneo de Copa no depararon grandes sorpresas, ya que los equipos de Primera División cumplieron y sellaron sus boletos a la siguiente fase.

Puntarenas, Liberia, Pérez Zeledón y Sporting FC se impusieron en los partidos disputados hasta el momento.

Los naranjas vencieron a Escorpiones.


Sporting goleó a Coronado.

Quepos Cambute no pudo con Pérez Zeledón.

Liberia hizo lo propio ante Cóbano.

La próxima semana continuará la acción de la fase 1 con los siguientes enfrentamientos:

  • San Carlos vs Cariari
  • Inter San Carlos vs Carmelita
  • Rosario vs Jicaral
  • Aserrí vs Guadalupe

