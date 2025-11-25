¡Sin permiso a pestañar! Tres clubes se disputarán el último puesto a semifinales
Las últimas dos fechas definirán al último invitado al gran baile.
Imagínese el juego de las sillas, ese que seguramente usted ha visto en fiesta de cumpleaños infantiles o familiares.
La música ya comenzó y tres equipos giran y giran alrededor de la última silla que definirá el último boleto a semifinales del Torneo de Apertura 2025.
Apenas se apague la música, solo habrá espacio para uno.
Liberia, Herediano y Pérez Zeledón se enfrescarán en una última batalla por el único boleto disponible a las semifinales a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular.
De los tres, el más cercano es el conjunto liberiano que llega a la disputa con 26 unidades. Un punto más y firmarán su clasificación directa a la siguiente ronda dejando a los otros dos fuera.
El problema es que ese cierre pinta complicado, primero visitando al Saprissa el próximo domingo y después cerrará ante el clasificado Cartaginés, pero que podría decidir a su rival en semifinales.
Por su parte, los Guerreros del Sur y los rojiamarillos suman 20 unidades y necesitan ambos dos victorias en las últimas fechas y que Liberia ni siquiera empate en sus dos juegos.
El problema de esto es que ambos se verán las caras en la última jornada y eso podría comprometerlos e incluso, con un empate ambos quedarían fuera.
Herediano se medirá a San Carlos este sábado a las 8 p. m. y antes Pérez Zeledón visitará a Guadalupe FC a las 5 p. m.
Mientras que ese último duelo entre ambos será en San Isidro de El General, eso sí, ambos también podrían llegar eliminados.
La lucha está abierta y este mismo domingo podría quedar todo definido.
Así está la definición por el último boleto:
Pos. Equipo Puntos (Diferencia de gol)
4. Liberia 26 +1
5. Pérez Zeledón 20 -2
6. Herediano 20 -4
El cierre de Liberia:
Visita a Saprissa
Visita a Cartaginés
El cierre de Pérez Zeledón:
Visita a Guadalupe FC
Recibe al Herediano
El cierre del Herediano:
Recibe a San Carlos
Visita a Pérez Zeledón