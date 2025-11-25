EN VIVO
¡Sin permiso a pestañar! Tres clubes se disputarán el último puesto a semifinales

Las últimas dos fechas definirán al último invitado al gran baile.

Tres equipos por un último puesto/Imagen generada por IA
Por José Fernando Araya 25 de noviembre de 2025, 11:30 AM

Imagínese el juego de las sillas, ese que seguramente usted ha visto en fiesta de cumpleaños infantiles o familiares. 

La música ya comenzó y tres equipos giran y giran alrededor de la última silla que definirá el último boleto a semifinales del Torneo de Apertura 2025. 

Apenas se apague la música, solo habrá espacio para uno. 

Liberia, Herediano y Pérez Zeledón se enfrescarán en una última batalla por el único boleto disponible a las semifinales a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular. 

De los tres, el más cercano es el conjunto liberiano que llega a la disputa con 26 unidades. Un punto más y firmarán su clasificación directa a la siguiente ronda dejando a los otros dos fuera. 

El problema es que ese cierre pinta complicado, primero visitando al Saprissa el próximo domingo y después cerrará ante el clasificado Cartaginés, pero que podría decidir a su rival en semifinales. 

Por su parte, los Guerreros del Sur y los rojiamarillos suman 20 unidades y necesitan ambos dos victorias en las últimas fechas y que Liberia ni siquiera empate en sus dos juegos. 

El problema de esto es que ambos se verán las caras en la última jornada y eso podría comprometerlos e incluso, con un empate ambos quedarían fuera. 

Herediano se medirá a San Carlos este sábado a las 8 p. m. y antes Pérez Zeledón visitará a Guadalupe FC a las 5 p. m. 

Mientras que ese último duelo entre ambos será en San Isidro de El General, eso sí, ambos también podrían llegar eliminados. 

La lucha está abierta y este mismo domingo podría quedar todo definido.

Así está la definición por el último boleto:

Pos.  Equipo   Puntos  (Diferencia de gol)

4.     Liberia     26         +1

5.    Pérez Zeledón  20   -2 

6.   Herediano        20     -4

El cierre de Liberia: 

Visita a Saprissa

Visita a Cartaginés

El cierre de Pérez Zeledón: 

Visita a Guadalupe FC

Recibe al Herediano 

El cierre del Herediano:

Recibe a San Carlos

Visita a Pérez Zeledón 

