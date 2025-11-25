¡Sin permiso a pestañar! Tres clubes se disputarán el último puesto a semifinales

Imagínese el juego de las sillas, ese que seguramente usted ha visto en fiesta de cumpleaños infantiles o familiares.

La música ya comenzó y tres equipos giran y giran alrededor de la última silla que definirá el último boleto a semifinales del Torneo de Apertura 2025.

Apenas se apague la música, solo habrá espacio para uno.

Liberia, Herediano y Pérez Zeledón se enfrescarán en una última batalla por el único boleto disponible a las semifinales a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular.

De los tres, el más cercano es el conjunto liberiano que llega a la disputa con 26 unidades. Un punto más y firmarán su clasificación directa a la siguiente ronda dejando a los otros dos fuera.

El problema es que ese cierre pinta complicado, primero visitando al Saprissa el próximo domingo y después cerrará ante el clasificado Cartaginés, pero que podría decidir a su rival en semifinales.

Por su parte, los Guerreros del Sur y los rojiamarillos suman 20 unidades y necesitan ambos dos victorias en las últimas fechas y que Liberia ni siquiera empate en sus dos juegos.

El problema de esto es que ambos se verán las caras en la última jornada y eso podría comprometerlos e incluso, con un empate ambos quedarían fuera.

Herediano se medirá a San Carlos este sábado a las 8 p. m. y antes Pérez Zeledón visitará a Guadalupe FC a las 5 p. m.

Mientras que ese último duelo entre ambos será en San Isidro de El General, eso sí, ambos también podrían llegar eliminados.

La lucha está abierta y este mismo domingo podría quedar todo definido.

Así está la definición por el último boleto:

Pos. Equipo Puntos (Diferencia de gol)

4. Liberia 26 +1

5. Pérez Zeledón 20 -2

6. Herediano 20 -4

El cierre de Liberia:

Visita a Saprissa

Visita a Cartaginés

El cierre de Pérez Zeledón:

Visita a Guadalupe FC

Recibe al Herediano

El cierre del Herediano:

Recibe a San Carlos

Visita a Pérez Zeledón