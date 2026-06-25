¿Sin noticias de sus seres queridos en Venezuela? Cruz Roja ofrece ayuda gratuita para ubicarlos

Ante la emergencia generada por los recientes terremotos en Venezuela, la Cruz Roja Costarricense anunció la activación del servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), destinado a orientar y atender solicitudes relacionadas con la pérdida de comunicación entre personas afectadas.

El servicio es gratuito y confidencial, y se brinda conforme a los principios humanitarios de la Cruz Roja, en coordinación con la Red Internacional de Restablecimiento del Contacto entre Familiares del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

La atención se ofrece de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., a través de WhatsApp (+506 6060-8623) y del correo electrónico [email protected].

¿Perdiste el contacto con un familiar en Venezuela?

La activación de este mecanismo ocurre tras los dos fuertes sismos que sacudieron Venezuela el miércoles. El primero, de magnitud 7,2, tuvo su epicentro 21 kilómetros al oeste de Morón a las 18:04 hora local, seguido casi un minuto después por otro de magnitud 7,5, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los temblores provocaron escenas de pánico en Caracas, derrumbe de edificios y se sintieron incluso en Colombia.

Periodistas de la AFP reportaron que en zonas como Altamira se registraron graves daños estructurales y personas buscando a sus familiares entre los escombros.

Ante este panorama, la Cruz Roja Costarricense reiteró su compromiso de apoyar a quienes han perdido contacto con seres queridos en medio de la emergencia.