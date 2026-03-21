Sin Junta ni comida: Liceo de San José pide donaciones para mantener comedor estudiantil

La ausencia de una Junta Administrativa en el Liceo de San José mantiene detenido el proceso para la compra de alimentos destinados al comedor estudiantil, una situación que obliga al centro educativo a recurrir a la solidaridad de otras instituciones (ver video adjunto).

Sin este órgano administrativo, el colegio no puede firmar contratos con el Consejo Nacional de Producción (CNP), mecanismo clave para el abastecimiento regular de alimentos.

A este problema se suma la falta de recursos económicos disponibles, lo que agrava aún más el panorama para la atención de la población estudiantil.

Ante la situación, el director del Liceo de San José, Mauricio Moreira, envió una carta a otros centros educativos en la que apeló a la colaboración solidaria para mantener el servicio de comedor.

“Por medio de la presente, me dirijo respetuosamente a su persona para solicitar su valiosa colaboración en la donación de alimentos, específicamente abarrotes, frutas y verduras, destinados al servicio de alimentación de nuestra población estudiantil”.

En el escrito, el director subraya la importancia de no suspender el servicio de alimentación, al tratarse de una necesidad básica para gran parte del estudiantado.

“Nuestra comunidad educativa atiende a una población mayoritariamente de bajos recursos económicos, para quienes el servicio de alimentación es fundamental y, en muchos casos, el principal apoyo nutricional del día”.

Según conoció Telenoticias, la situación no es reciente. Desde mediados de diciembre, el centro educativo permanece sin Junta Administrativa. Aunque se realizó un nombramiento, la renuncia de uno de sus miembros el pasado 5 de marzo dejó al órgano sin quórum, paralizando su funcionamiento.

Para resolver el problema, se debe presentar una nueva terna ante el Concejo Municipal de San José, instancia encargada de designar y juramentar a los miembros de la junta administrativa.

Este medio consultó al gobierno local sobre este caso. Desde la Municipalidad indicaron que corresponde a la dirección del centro educativo realizar el procedimiento para la conformación de la terna y que se mantienen a la espera de dicha información para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y proceder con el nombramiento.

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