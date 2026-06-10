Sin Costa Rica en el Mundial, comercios esperan impulsar sus ventas por Día del Padre

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y el comercio costarricense espera aprovechar el movimiento económico que genera el evento deportivo más importante del año.

Aunque la ausencia de la Selección Nacional en la cita mundialista afectó el entusiasmo de muchos aficionados, el sector comercial mantiene expectativas positivas para los meses de junio y julio (ver video adjunto de Telenoticias en la portada).

Según la Cámara de Comercio de Costa Rica, numerosos negocios prepararon estrategias especiales para atraer consumidores durante la temporada mundialista. Entre las acciones destacan descuentos, promociones, sorteos y dinámicas dirigidas a incentivar las compras.

La directora de la Cámara de Comercio, Karol Fallas, señaló que las empresas buscan aprovechar el interés que genera el torneo para fortalecer sus ventas durante el segundo semestre del año.

El país proyecta un crecimiento comercial cercano al 3% durante 2026. El sector considera que la actividad asociada al Mundial contribuirá a consolidar esa tendencia en los próximos meses.

A este panorama se suma la celebración del Día del Padre. La fecha representa otro impulso para las ventas en diferentes categorías de productos y servicios.

Los comerciantes esperan que la combinación entre la temporada mundialista y las promociones por el Día del Padre favorezca la actividad económica durante las próximas semanas.