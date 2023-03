"¡Sin agricultura no hay comida!": Cientos marchan por el sector agrícola del país

29 de marzo de 2023, 10:39 AM

Martin González, vicepresidente de la Corporación Hortícola, considera que la alianza que pretende el Gobierno encarecería el sector y eliminaría muchos puestos de trabajo. “Hay un no rotundo a la Alianza del Pacífico porque pondría en peligro al sector agrícola ya que trabajaríamos con materia prima más cara. Nosotros queremos que los consumidores se beneficien pero con las decisiones que toma el gobierno solo algunos altos industriales sacan provecho”, dijo González.

El sector arrocero le pide al presidente Rodrigo Chaves que les devuelvan los aranceles y les regule el precio.



“Está comprobado que del año 2000 en adelante, lejos de subir la producción de arroz más bien ha disminuido porque los aranceles bajaron de 35% a 3.5%; se liberó el precio y los consumidores no reciben la rebaja. Nos están pagando el arroz a precio internacional y no nos da para los costos. Para mejorar el sector agro el gobierno no ha hecho nada”, comentó Jorge Morales, del sector arrocero.



Todos los manifestantes coinciden en que el Ministerio de Agricultura debe de apoyarlos ya porque todos comen lo que ellos producen.