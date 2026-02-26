Simulacro en Hospital de Niños pone a prueba respuesta ante emergencia masiva

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Hospital Nacional de Niños realizarán la mañana de este jueves un simulacro para evaluar la capacidad de respuesta ante una emergencia masiva con múltiples víctimas. El ejercicio contempla el cierre regulado de varias vías en el centro de San José y el despliegue de unidades de socorro.

Desde muy temprano, la Policía de Tránsito aplicó paso regulado y cerró la Avenida 2, Avenida 4 y Avenida 6, así como unas cinco cuadras hacia el oeste del hospital, por lo que se reporta congestión vehicular en la zona (ver video adjunto en la portada).

Escenario ficticio

El simulacro plantea la caída de una avioneta cerca de la Escuela de Pavas, lo que generaría múltiples personas menores de edad heridas. A partir de esa alerta ficticia, se activará el protocolo de emergencia con la participación de la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos y personal médico del hospital.

Según lo previsto, padres de familia trasladarán a los menores al centro médico, donde ingresarán por el área de Emergencias. Las ambulancias y vehículos particulares participantes estarán identificados con un rótulo naranja para diferenciarlos de situaciones reales.

La preparación incluye caracterización de pacientes con maquillaje para simular lesiones, con el fin de hacer más realista el ejercicio y poner a prueba los protocolos de atención, clasificación y respuesta hospitalaria.

Fortalecer capacidades

Mario Vilches, director del Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la CCSS, explicó que estos ejercicios permiten detectar brechas y mejorar los procedimientos ante eventos reales.

​“Los simulacros son vitales para fortalecer las capacidades de respuesta de los sistemas de salud. Durante la ejecución identificamos aspectos que luego debemos corregir para optimizar la atención en futuros eventos”, señaló.

Por su parte, Marco Vargas, coordinador de la Unidad de Trauma y Emergencias Quirúrgicas del hospital, indicó que el objetivo es robustecer la preparación institucional ante cualquier eventualidad que involucre a población pediátrica.

Atención se mantiene con normalidad

Las autoridades recalcaron que la atención en el Hospital Nacional de Niños se mantendrá con normalidad durante toda la jornada, tanto en el servicio de Emergencias como en el resto de áreas.

El inicio del ejercicio está previsto para las 7:00 a.m., momento en que ingresará la alerta simulada. Se estima que la primera ambulancia llegue al hospital alrededor de las 7:15 a.m., dando paso al despliegue total de recursos.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a tomar rutas alternas y circular con precaución debido a los cierres en las avenidas 2, 4 y 6 del centro capitalino.