Simulacro de caída de avioneta con 30 menores heridos puso a prueba al HNN

El Hospital Nacional de Niños (HNN) realizó, la mañana de este jueves, un simulacro de emergencia masiva para medir su capacidad de respuesta ante un accidente aéreo con múltiples víctimas.

El escenario planteó la caída de una avioneta cerca de una escuela en Pavas, lo que habría dejado alrededor de 30 menores de edad heridos, además de docentes. A partir de esa hipótesis, se activó el protocolo de atención con traslado masivo de pacientes hacia el centro médico.

En el ejercicio participaron ambulancias de la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, unidades privadas y hasta vehículos particulares que simularon ser padres de familia trasladando a sus hijos (ver video adjunto de Telenoticias).

Sirenas encendidas, camillas en fila y pacientes caracterizados con distintas lesiones marcaron la dinámica del simulacro. Cada caso fue clasificado según su condición médica, con el objetivo de evaluar la capacidad de triage, estabilización y asignación de recursos en tiempo real.

Las autoridades hospitalarias señalaron que el ejercicio permitió valorar aspectos críticos como la disponibilidad de sangre, espacios para atención de pacientes graves, personal médico suficiente y capacidad de respuesta ante eventualidades adicionales, como cortes eléctricos, inundaciones o situaciones de alteración emocional en familiares.

Dentro del hospital se midieron tiempos de respuesta, traslados a salas quirúrgicas y coordinación interna entre servicios, en un contexto de atención a víctimas múltiples.

El simulacro fue coordinado con la Embajada de Israel. Representantes diplomáticos destacaron la organización y el nivel profesional del personal involucrado.

La práctica inició a las 7 a.m. y se extendió por aproximadamente una hora y 30 minutos. También contó con el apoyo de la Policía de Tránsito, que cerró las avenidas 2, 4 y 6 en las inmediaciones del hospital para facilitar el operativo.

Las autoridades recalcaron que se trató de un ejercicio preventivo en un escenario hipotético que esperan no ocurra, pero que requiere preparación y articulación interinstitucional, incluso con otros centros médicos del país, ante una eventual emergencia real.



