Siguen las suspensiones de agua potable por parte del AyA

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) informa, mediante sus redes sociales, constantes cortes en el servicio de agua potable de diferentes cantones de todo el país, sobre todo en San José.



En ocasiones son interrupciones imprevistas, pero generalmente se trata de suspensiones programadas.



De acuerdo con el AyA, esto se hace por disminución en la producción o mantenimiento de plantas potabilizadoras; pero también ocurre para recuperar los niveles del sistema.



Este jueves hay una suspensión en Desamparados, desde las 8 a.m. , hasta las 5 p.m., corte que afectará las comunidades de Calle Fallas, El Porvenir, Gravillas, San Antonio. En este caso el corte se debe a producción y al mantenimiento de la planta potabilizadora de Tres Ríos.



En San José Centro, en los distritos de Hospital y Mata Redonda, durante toda esta semana se realiza una suspensión del servicio, de 10 p.m. a 4 a.m, con la intención de recuperar los niveles del sistema.



Los afectados por el corte del recurso hídrico alegan que no les avisan con tiempo, no cumplen el horario que advierten, y que algunas veces, el tiempo del corte es superior.



Teletica.com intentó comunicarse con el AyA para saber por qué se da la situación del incumplimiento de horarios, y las interrupciones imprevistas, además, cuánto más tendrán que pasar cantones josefinos con esta problemática.



Cuatro horas después de la consulta al departamento de prensa de este instituto, se limitaron a indicar que “están preparando toda la información para detallar todos estos casos”.



Por el momento, la recomendación es estar atentos a las redes del AyA, para así prepararse a los cortes del servicio que sí están programados.