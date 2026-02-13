Sigue la caída en el dólar: precio regresa a valores de hace 20 años

La caída en el precio del dólar no se detiene. Este viernes, el Banco Central reportó su venta en ₡487,69; mientras que en las ventanillas de los bancos la divisa rondó los ₡489.



Esos valores no se reportaban desde hace 21 años en Costa Rica: para encontrar un tipo de cambio similar, hay que regresar hasta octubre de 2005, cuando la venta se ubicó en 487,94%.



En el caso del Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX), el promedio ponderado cayó hoy a ₡481,78, su nivel más bajo desde diciembre de 2007.



El ingreso de divisas provenientes del turismo es parte de las razones que explican la caída en la moneda estadounidense.