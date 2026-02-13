Nacional
Sigue la caída en el dólar: precio regresa a valores de hace 20 años
Tanto el precio de venta como el promedio ponderado en el MONEX reportaron nuevas bajas.
La caída en el precio del dólar no se detiene. Este viernes, el Banco Central reportó su venta en ₡487,69; mientras que en las ventanillas de los bancos la divisa rondó los ₡489.
Esos valores no se reportaban desde hace 21 años en Costa Rica: para encontrar un tipo de cambio similar, hay que regresar hasta octubre de 2005, cuando la venta se ubicó en 487,94%.
En el caso del Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX), el promedio ponderado cayó hoy a ₡481,78, su nivel más bajo desde diciembre de 2007.
El ingreso de divisas provenientes del turismo es parte de las razones que explican la caída en la moneda estadounidense.