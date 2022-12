Siga estas recomendaciones si planea asistir al Festival de la Luz

"Dinero en efectivo no es lo recomendable, es mejor que utilicen el dinero plástico. Si no es necesario comprar algo entonces es mejor que traigan preparados sus alimentos desde la casa y no moverse a hacer compras porque es complicado debido a la cantidad de personas. Tampoco llevar ningún tipo de joya para no tentar al dueño de lo ajeno", dijo Deytel Beita, director de operaciones de la Policía Municipal de San José.