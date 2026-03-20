Siga aquí el operativo de entrega de Celso Gamboa y "Pecho de Rata" a Estados Unidos

Este viernes, pasadas las 4 a. m., se puso en marcha el operativo para entregar a Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", a Estados Unidos.

Una caravana que incluye decenas de vehículos judiciales salió rumbo a La Reforma, centro penitenciario donde se encuentran recluidos ambos extraditables.

Los carros blindados, conocidos como "Bestias", así como el resto del dispositivo de seguridad, llegaron a San Rafael de Alajuela a eso de las 5:03 a. m. (ver video adjunto).

A eso de las 6:12 a. m., empezó la movilización del exmagistrado y López Vega hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, lugar al que llegaron pocos minutos después y donde quedarán a las órdenes de las autoridades estadounidenses. De esa forma, se convertirán en los primeros costarricenses en ser extraditados, ya que son requeridos por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

"Es un día histórico para Costa Rica", señaló Carlo Díaz, fiscal general, a un equipo de Telenoticias ubicado en Base Dos.

En la terminal aérea ya está el avión de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que espera a los primeros extraditables.

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