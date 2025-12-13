Siga aquí el Festival de la Luz 2025

Este sábado 13 de diciembre se lleva a cabo el XXVIII Festival de la Luz, uno de los eventos más emblemáticos del país, el cual presenta un cambio significativo en su recorrido al trasladarse a los alrededores del parque La Sabana.



La actividad, que anteriormente se realizaba en el Paseo Colón y la Avenida Segunda, adopta este año un nuevo formato tipo “carrusel”, con una ruta de 360 grados que rodea el parque y que reunirá a miles de familias para presenciar el tradicional desfile de bandas y carrozas.



La transmisión televisiva inició a las 5 p.m. con la previa a cargo de Teletica, mientras que el arranque oficial del festival está programado para las 6 p.m., momento en el que San José vuelve a llenarse de luz, música y color.



En esta edición, los mariscales del Festival de la Luz son Bradley, un niño de seis años que ha pasado gran parte de su vida en el Hospital Nacional de Niños, y la Junta de Protección Social (JPS), institución con más de 175 años de trayectoria en el financiamiento de programas sociales en Costa Rica.



