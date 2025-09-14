Siete hechos poco conocidos sobre la independencia de Costa Rica

Todos los años, Costa Rica se viste de fiesta el 15 de setiembre, fecha oficial de la independencia centroamericana. Sin embargo, detrás de la historia que aprendemos en la escuela existen episodios y detalles poco conocidos que ayudan a comprender mejor el proceso que vivió el país en 1821.

Los historiadores Arnoldo Moya y Lucía Arce explicaron a Teletica.com siete hechos de la independencia que suelen quedar fuera de los libros de texto, ofreciendo una mirada más profunda del proceso.

El 15 de setiembre tardó en ser fiesta nacional

Aunque la independencia de Costa Rica se proclamó en 1821, la celebración oficial con el 15 de septiembre no se consolidó hasta 1823, dentro del marco de la República Federal Centroamericana.

Según los historiadores, aunque se celebre el 15 de setiembre, el acta de independencia fue firmada hasta el 29 de octubre, cuando finalmente llegó al territorio nacional.

“¿Qué es lo que se hace el 29 de octubre? Lo que se hace es que se toma esa decisión con los ayuntamientos que están presentes, pero es una decisión más bien local. Es casi que Cartago está diciendo, 'Sí, yo, Cartago, hago esa independencia independientemente de lo que piense Heredia, Alajuela o San José', y en ese día hacen la jura de la independencia”, explicó Arce.

¿Una primera independencia desde 1812?

Algunos historiadores consideran que la independencia empezó a gestarse mucho antes de 1821. Franco Fernández señala que con la Constitución de Cádiz se eliminaron las Capitanías Generales y Costa Rica pasó a tener diputaciones provinciales con capacidad de tomar decisiones locales.

Moya explica: “Si no es la primera independencia, al menos se estaba preparando el terreno, porque la invasión napoleónica a España mostró que las provincias podían gobernarse solas”.

Arce añade que Cádiz ofreció un antecedente republicano que fortaleció la idea de independencia: “Costa Rica participó con representantes como Florencio del Castillo, quienes regresaron con nuevas ideas sobre autogobierno”.

¡Pablo de Alvarado, el primer rebelde tico!

El cartaginés Pablo de Alvarado lanzó uno de los primeros gritos de insurgencia en Guatemala y es considerado el primer prisionero de la corona española por la independencia.

“Es muy importante porque fue uno de los primeros disidentes que generó discordia entre la población civil y la estructura colonial española”, explica Moya.

Según Arce, mientras estudiaba medicina en Guatemala, donde ya se hablaba de independencia, Alvarado difundió ideas revolucionarias mediante afiches, lo que provocó su arresto por las autoridades españolas. Tras ser liberado, regresó a Costa Rica y participó activamente en el proceso independentista.



Costa Rica adoptó su primera constitución casi de inmediato

Un hecho que destaca Arce es que Costa Rica reaccionó rápido para establecer su primera constitución. De las 13 constituciones políticas que ha tenido el país, la primera se elaboró apenas dos meses después: desde el 29 de octubre de 1821 se trabajó en la Constitución Política Interina, conocida como Pacto de Concordia, que entró en vigor el 1 de diciembre.

“Contar con una constitución después del aprendizaje de la Revolución Francesa fue clave para convertirse en un estado republicano”, explicó Arce.

Una independencia “popular” solo en el nombre

La firma del acta en Cartago se dio en un cabildo abierto, pero no implicó participación popular plena. “Yo no podría decir que fue un proceso democrático. La clase política sí estaba al tanto, pero no estoy tan seguro de que la población cartaginesa supiera lo que acontecía”, señaló Moya.

Arce aclara que el cabildo abierto permitía participación representativa de distintos sectores, pero no de toda la población.

Independencia pacífica… pero solo por un rato



A diferencia de otros países de Centroamérica, Costa Rica no requirió enfrentamientos armados para independizarse.

“No hubo confrontación en el momento de la independencia. El problema vino después, cuando San José quería arrebatarle a Cartago la condición de capital”, explicó Moya. Este conflicto derivó en la Guerra de Ochomogo en 1823.

La independencia que siguió después de 1821

Aunque el acta de independencia se firmó el 29 de octubre de 1821, Costa Rica vivió un período convulso en los años siguientes. Para organizar el país, se creó una junta superior gubernativa que ejerció funciones durante 1822, evitando designar un primer jefe de Estado hasta 1824; ese año también se tomaron decisiones clave como: como la declaración de la Virgen de los Ángeles como patrona y la abolición de la esclavitud.

“La independencia no solo significó separación de España, sino también decisiones internas como la libertad de los esclavos y la declaración de la Virgen de los Ángeles como patrona”, explicó Moya.