Siete fracciones del acumulado 2 quedaron sin vender, según la JPS

Siete fracciones del acumulado 2 de la Junta de Protección Social (JPS) no fueron vendidas este viernes, según el reporte oficial de la entidad.

De acuerdo con la información, los enteros fueron asignados a una persona de San Pedro de Montes de Oca. El número favorecido fue el 99 con la serie 597.

Del total de diez fracciones, únicamente se vendieron tres, con un monto de ₡176 millones 250 mil.

El dinero no repartido se mantiene en el acumulado 2, al que además se le suman ₡100 millones adicionales.

Para este domingo, el acumulado 2 inicia en ₡511 millones, mientras que el acumulado 1 se mantiene en ₡1.592 millones.

En la tómbola aún quedan 17 bolitas con premios extra y dos con la palabra “acumulado”.