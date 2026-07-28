Siete escolares con vómitos y dolor de cabeza por exposición a químico en San Mateo

Siete estudiantes de la Escuela Tobías Guzmán, en San Mateo, Alajuela, y un adulto debieron ser trasladados la mañana de este martes a un centro médico luego de que estuvieran expuestos a un químico en aerosol.

Ellos presentaban cuadros de vómito y dolor de cabeza, precisó la Cruz Roja Costarricense (CRC).

La institución de rescate indicó que en total se valoraron 25 personas, aunque no se indicó cuántas de ellas eran menores de edad.

El incidente se mantiene en desarrollo y es atendido por cuatro ambulancias de soporte básico y un vehículo operativo de la Cruz Roja.