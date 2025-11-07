Siete equipos deberán cumplir los minutos Sub21 en los últimos tres juegos del Apertura

La Unafut actualizó los minutos Sub-21, y siete equipos deberán alcanzar los 1.200 minutos exigidos por la regla que busca darle mayor rodaje a los jugadores jóvenes.

Por su parte, Liberia, Liga Deportiva Alajuelense y San Carlos ya superaron el límite establecido, mientras que Pérez Zeledón es el club con menos minutos acumulados (792).

El equipo que está más cerca de cumplir la norma es el Deportivo Saprissa, con 1.142 minutos.

Las oncenas que más futbolistas Sub-21 han utilizado en el Torneo de Apertura son los manudos y los morados, con ocho jugadores cada uno.

A continuación, la lista completa de los equipos y sus registros de minutos.