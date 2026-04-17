Siete denuncias y el mismo patrón: cae sospechoso de ataques sexuales a ciclistas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia ejecutó un operativo en el cantón de Santo Domingo que permitió la captura de un hombre sospechoso de cometer agresiones de índole sexual en perjuicio de mujeres.



La investigación se originó a partir de una serie de denuncias relacionadas con tocamientos indebidos contra mujeres que realizaban actividad física en bicicleta en Santo Domingo y sectores aledaños.



De acuerdo con las autoridades, a la fecha se han recibido siete denuncias correspondientes a siete víctimas distintas. Los hechos se registraron en un periodo comprendido entre noviembre de 2025 y abril de 2026, principalmente en horas de la mañana, entre las 05:45 y las 07:30.



El sospechoso utilizaba una bicimoto para aproximarse a las víctimas cuando estas se encontraban en movimiento. Según las pesquisas, realizaba tocamientos en la zona de los glúteos y posteriormente huía del lugar.



Las autoridades indicaron que el hombre laboraba para una empresa constructora y que el caso se mantenía bajo investigación desde noviembre del año anterior.



La detención se dio la mañana de este viernes, y el sospechoso será remitido a las órdenes del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

