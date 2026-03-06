Siete clubes de Primera División tendrán que cancelar multas tras la jornada 10

Este viernes, el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer los castigos tras la jornada 10 del Clausura 2026.

De los 10 clubes de la Primera División, siete tendrán que cancelar multas.

A continuación, el desglose.

Club Sport Cartaginés

Sancionar al club con una multa de ₡400,000 de conformidad con el artículo 57 BIS inciso 11) al ser la primera vez en la temporada que no cumple con lo establecido en el Reglamento de Comunicación y Prensa en todo lo relacionado a la conferencia de prensa post partido.

Liga Deportiva Alajuelense

Sancionar al club con una multa de ₡562,500 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la tercera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al jugador Creichel Mauricio Pérez Arias con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Municipal Pérez Zeledón

Sancionar al jugador Manuel de Jesús Morán Velásquez con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Puntarenas FC

Sancionar al club con una multa de ₡250,000 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sancionar al jugador Krisler Jesús Villalobos Chavarría con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Club Sport Herediano

Sancionar al jugador Jesús Everardo Rubio Quintero con 1 partido de suspensión y una multa de ₡100,000.00 de conformidad con lo establecido en el artículo 35, al ser la primera vez en la temporada que acumula cinco tarjetas amarillas en el campeonato de clausura.

Deportivo Saprissa

Sancionar al club con una multa de ₡250,000.00 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la primera vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).

Sporting FC

Sancionar al club con una multa de ₡843,750 de conformidad con el artículo 41 inciso 1) al ser la cuarta vez en la temporada que el árbitro toma medidas disciplinarias contra cinco o más jugadores del mismo equipo en un partido (amonestaciones y/o expulsiones).



