¿Siente más frío de lo normal? Esta es la razón de las bajas temperaturas

Si siente más frío de lo habitual, esto se debe a que este martes se sienten los mayores efectos del empuje frío #17 sobre territorio nacional.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este fenómeno provoca vientos acelerados, temperaturas bajas y lluvias en la vertiente del Caribe.

El reporte, brindado por el meteorólogo José Valverde, indica que los termómetros “presentarían un descenso en sus valores medios entre los 2 y 6 grados Celsius, sobre todo en sectores montañosos, en la meseta central y la mayor parte de la vertiente del Caribe”.



Como ejemplo de temperaturas mínimas, se registran valores de 3.3 °C en el volcán Irazú, 3.7 °C en el Turrialba, 3.8 °C en el Cerro de la Muerte y 5.0 °C en el Poás. Al este del Valle Central y zonas montañosas, se presentan cifras entre los 15 y los 10 °C.

“Se estiman ráfagas máximas entre los 40 y 70 kilómetros por hora para el Valle Central, desde partes bajas hacia partes altas y sobre las cordilleras. Para el Pacífico Norte, las ráfagas estarían entre los 60 y 100 kilómetros por hora. Estas últimas, especialmente, en las montañas, cerros y sobre la cordillera de Guanacaste.

