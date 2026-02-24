¿Siente más frío de lo normal? Esta es la razón de las bajas temperaturas
En sectores montañosos y al este del Valle Central, los termómetros marcaron entre 10 y 15 °C.
Si siente más frío de lo habitual, esto se debe a que este martes se sienten los mayores efectos del empuje frío #17 sobre territorio nacional.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), este fenómeno provoca vientos acelerados, temperaturas bajas y lluvias en la vertiente del Caribe.
El reporte, brindado por el meteorólogo José Valverde, indica que los termómetros “presentarían un descenso en sus valores medios entre los 2 y 6 grados Celsius, sobre todo en sectores montañosos, en la meseta central y la mayor parte de la vertiente del Caribe”.
Como ejemplo de temperaturas mínimas, se registran valores de 3.3 °C en el volcán Irazú, 3.7 °C en el Turrialba, 3.8 °C en el Cerro de la Muerte y 5.0 °C en el Poás. Al este del Valle Central y zonas montañosas, se presentan cifras entre los 15 y los 10 °C.
“Se estiman ráfagas máximas entre los 40 y 70 kilómetros por hora para el Valle Central, desde partes bajas hacia partes altas y sobre las cordilleras. Para el Pacífico Norte, las ráfagas estarían entre los 60 y 100 kilómetros por hora. Estas últimas, especialmente, en las montañas, cerros y sobre la cordillera de Guanacaste.
“En cuanto a las precipitaciones, se estiman lluvias variables desde el norte del país y que se acentúan hacia el Caribe Sur, en la provincia de Limón, esto conforme avanza el martes y hacia el final del día. Lluvias en el este y norte del Valle Central, mientras que la vertiente del Pacífico estará mayormente soleada, con una nublosidad parcial en el periodo vespertino, además de posibilidades de lluvias en las montañas del Pacífico Sur", amplió el IMN.