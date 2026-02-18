“Siempre hay que tener a Dios en el corazón”: Fieles inician celebración de Cuaresma

Este 18 de febrero es una fecha muy especial para los católicos, ya que marca el inicio de la Cuaresma con la tradicional celebración del Miércoles de Ceniza.

Este es un período de 40 días de preparación y reflexión para la Semana Santa, que comenzará con el Domingo de Ramos, el próximo 29 de marzo.

La ceniza que se coloca en la frente de los fieles se prepara con las palmas bendecidas del Domingo de Ramos del año anterior, simbolizando la fragilidad humana y la necesidad de conversión.

Desde la Catedral Metropolitana se reportó una gran afluencia de creyentes durante la mañana, quienes participaron en la tradicional misa.

"Cuando llegué, ya estaba repleta la iglesia. Y asisto a la misa de Ceniza todos los años", dijo uno de los fieles.

"Para mí es importante porque siempre hay que tener a Dios en el corazón. Empieza la Semana Santa y todo lo que sea bendición para la familia y uno mismo es bienvenido", agregó otra persona.

"Es un acto de fe y el primer paso de preparación de la Semana Mayor. Lo hacemos con esta cruz de ceniza como símbolo", mencionó un tercer asistente.

El arzobispo José Rafael Quirós, de la arquidiócesis de San José, explicó el significado de este rito: “La imposición de la ceniza nos habla acerca de nuestra condición frágil, necesitando de la fuerza misma del Señor. “Convertíos y creed en el Evangelio”, señaló.

Para facilitar la asistencia de todos los fieles, la Catedral de San José oficiará misas a las 4 p. m., 6 p. m. y 7:30 p. m., mientras que en todas las parroquias del país también se celebran varias eucaristías donde se impondrá la ceniza.

Precisamente este miércoles, durante la misa de Ceniza en el Vaticano, el Papa destacó la necesidad de la conversión y de disminuir el uso de palabras hirientes. La ceremonia se celebró a las 5 p. m. hora de Roma, equivalente a las 10 a. m. en Costa Rica.

La Cuaresma invita a los fieles a reflexionar y acercarse más a Dios, preparando el corazón para vivir la Semana Santa.