“Si no pago, me pegan un tiro”: Crisis lleva a agricultores a pedir préstamos gota a gota

Solo el 15% del arroz que se consume en el país es de origen nacional, una cifra que refleja el duro golpe que ha sufrido este sector productivo en los últimos años. Muchos agricultores han pasado de sembrar cientos de hectáreas a trabajar apenas veinte, en medio de dificultades que van desde préstamos “gota a gota” hasta la pérdida de parejas y amigos.



En zonas como Cañas, en Guanacaste —históricamente reconocida por su producción arrocera— la realidad se evidencia en maquinaria abandonada y tierras que ya no pueden aprovecharse para ningún cultivo. Ahí, Telenoticias conversó con agricultores que enfrentan estas condiciones día a día (ver video adjunto).



Entre ellos está Marcos Navarro, y también Jorge Morales, quien hoy se encarga por completo de su producción. A esta lista se suma Angélica Ulate, una madre que aconseja a su hijo tener la agricultura solo como un plan B, pese a que en su familia ya suman más de tres generaciones dedicadas a esta labor.

“Hace dos años y medio para atrás, llegué a sembrar hasta 350 hectáreas; pero tengo dos años y medio de no poder sembrar porque quedé arruinado. Usted ve la situación en la que tenemos la maquinaria, destruida, no tenemos plata para recuperarla. Caímos en una situación bien difícil, muy difícil”, dijo Navarro. "Tengo un tractor, que es el amado mío, del cual se me quebró el motor hace poquito tiempo y no he podido repararlo. Incluso tuve que entrar al 'gota a gota': ir y quitarle un millón de colones a un colombiano para poder subsistir. Lo más doloroso fue que le dije: '¿Qué tengo que firmarle?'. Me enseñó la 45 (arma) y me dijo: 'Esa es la firma que tiene que llevar en su mente'. Es decir, que si no pago, me pegan un tiro", añadió.

#Noticias #Teletica ♬ sonido original - Teletica.com @teleticacom Solo el 15% del arroz que se consume en el país es de origen nacional, una cifra que refleja el duro golpe que ha sufrido este sector productivo en los últimos años. Muchos agricultores han pasado de sembrar cientos de hectáreas a trabajar apenas veinte, en medio de dificultades que van desde préstamos “gota a gota” hasta la pérdida de parejas y amigos. Más información en Teletica.com.📱 #CostaRica

Los tres comparten la misma realidad de cientos de agricultores en la región y en todo el país: la necesidad urgente de salvar esta histórica profesión.

“Le he dicho a mi hijo que no deje los estudios y que tenga la otra alternativa, que es la agricultura, por si el día de mañana, esperemos que no, tiene que dedicarse a algo más. Yo tengo toda mi vida en esto, no sé a qué me dedicaría”, expresó Ulate.

La historia de Marcos, Jorge y Angélica refleja el día a día de muchas familias campesinas, quienes, entre deudas, sacrificios y un futuro cada vez más incierto, enfrentan uno de los mayores retos para la agricultura nacional. Y aunque la tierra sigue ahí, cada vez son menos los que se atreven a sembrarla.







