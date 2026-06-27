"Si el dolor llama, la solidaridad responde": Rescatistas ticos parten hacia Venezuela

“Cuando el dolor llama, la solidaridad responde”: con este mensaje, la Cruz Roja Costarricense anunció la partida de una delegación especializada hacia Venezuela para apoyar las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria tras los dos terremotos que golpearon al país sudamericano el pasado miércoles.

El equipo está conformado por 16 rescatistas con amplia experiencia en estructuras colapsadas, búsqueda y localización de personas, atención de emergencias, además de personal médico y paramédico.

Ellos salieron este viernes a las 6 p. m. desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como con la Cruz Roja Venezolana.

La institución destacó que la ayuda no conoce fronteras y que su misión se basa en principios de humanidad, imparcialidad y esperanza.

Segundo contingente de la CNE

Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) también enviará refuerzos. Este sábado partirá un segundo grupo compuesto por 48 especialistas en búsqueda y rescate en espacios confinados, del grupo USAR, por sus siglas en inglés.

Junto con ellos viajarán 12 toneladas de equipo especializado y alimentos no perecederos.

El miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 que provocaron graves daños en ciudades como Caracas y La Guaira. Numerosas estructuras colapsaron y quedaron reducidas a escombros.

Las autoridades venezolanas reportan, hasta el momento, 1.000 personas fallecidas y cerca de 50.000 desaparecidos; se estima que la gran mayoría siguen sepultados bajo los escombros.

"Costa Rica reafirma su solidaridad con el pueblo venezolano y se suma a los esfuerzos internacionales para atender la emergencia y salvar vidas", dijo la CNE.