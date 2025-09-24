Sexto tico extraditable solicitado por Panamá irá 30 días a detención provisional

El Tribunal Penal de San José ordenó 30 días de detención provisional contra un costarricense de apellido Villalobos, requerido en extradición por Panamá, según confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.



La medida se dictó con fines de extradición, conforme al tratado bilateral vigente entre ambos países.

El hombre, identificado como José Villalobos López, vecino de Golfito, se convierte en el sexto costarricense con solicitud de extradición en curso.



De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Villalobos fue detenido en 2016 en aguas panameñas cuando se encontraba a bordo de la embarcación María de Los Ángeles II, en una operación en la que las autoridades decomisaron 500 paquetes de cocaína.



Tras quedar en libertad bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, huyó hacia Costa Rica, donde permaneció oculto hasta su captura reciente.



La detención responde a una gestión internacional de las autoridades panameñas, quienes lo requieren por delitos vinculados con el tráfico de drogas.

Otros extraditables

El pasado 28 de agosto, la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada del OIJ detuvieron al quinto extraditable en el sector de La Galera, en Curridabat.



Jordie Picado Grijalba, alias "Noni", de 32 años, es requerido por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, como sospechoso de tráfico internacional de drogas.



El trabajo coordinado entre OIJ y la DEA, ha permitido, a la fecha, la aprehensión de cuatro costarricenses más requeridos para extradición: el exmagistrado Celso Gamboa; Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”; Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro y Johnny Angulo Fernández, conocido policialmente como John Cadenas.



Todos permanecen en prisión preventiva.

