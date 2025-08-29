Setiembre traerá aumento en Diésel y gasolina Regular

A partir de setiembre, el precio de la gasolina Regular y el Diésel aumentará.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó, este viernes, un nuevo ajuste en el precio de los combustibles.

La variación traerá un incremento de ₡7 en el litro de Diésel y ₡6 en el de Regular; en cambio, la gasolina Súper bajará ₡1 y el de gas licuado de petróleo (GLP) ₡7.

Con estos cambios, el litro de Diésel pasará de ₡557 a ₡564; el de Regular de ₡643 a ₡649; el de Súper de ₡664 a ₡663 y el cilindro de gas de 25 libras de ₡7.284 a ₡7.114 (-₡170).

Aresep explicó que el cambio de precios se realizó con base en los costos de adquisición en que incurre la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) como responsable de gestionar la importación y distribución de los combustibles que requiere Costa Rica.

“La evolución del precio internacional de cada producto, así como el tipo de cambio son los dos factores que determinan los ajustes que corresponde aplicar”, precisó la autoridad.

Los nuevos precios entrarán a regir una vez se publique el ajuste en el diario oficial La Gaceta.