Setena confirma aval a nuevo botadero en Montes de Oro, ministro tendrá última palabra

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) ratificó la viabilidad otorgada a un nuevo relleno sanitario en Montes de Oro, pero el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) tendrá la última palabra en la vía administrativa.

Mediante la resolución 0668-2025 del 30 de abril anterior, la Comisión Plenaria del órgano desconcentrado rechazó un incidente de nulidad y declaró sin lugar una revocatoria planteadas contra una licencia ambiental otorgada al Parque Tecnológico Ambiental Garagarza el 20 de diciembre de 2023.

El documento, al que este medio tuvo acceso, mantiene incólume la viabilidad otorgada al proyecto de la empresa Berthier EBI desde hace casi dos años.

"Con esta resolución se agotan los alegatos de la Alcaldía de Montes de Oro para no otorgar el permiso de construcción para nuestro parque. Esperamos que la Alcaldía valore con prontitud esta decisión en firme y otorgue la autorización correspondiente, de forma que podamos iniciar un proyecto que no solo modernizará la gestión de los residuos del país, sino que también se convierte en un motor de empleo, innovación y desarrollo sostenible para el cantón", indicó el vocero de la compañía, Jonathan Granados.

Sin embargo, la resolución sí establece que debía remitirse una revocatoria al despacho del titular de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para su respectivo estudio. Sobre ese particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la cartera.

Para la Asociación Civil Pro Natura, el fallo mencionado únicamente rechaza por motivos formales sus gestiones, sin entrar a valorar el fondo de los argumentos técnicos, sociales y ambientales planteados por la comunidad



"Esta resolución, por tanto, no valida ni garantiza el cumplimiento de los estándares ambientales exigidos por ley", indicó la organización en un pronunciamiento publicado en sus redes sociales.

Por otra parte, el alcalde de Montes de Oro, Anthony Fallas, explicó al ser consultado que él no conoce la resolución y, por ende, no podía expresar una opinión por el fondo de lo resuelto.

"Nosotros, como es lo lógico y lo normal, estamos en contra de un segundo relleno sanitario en Montes de Oro. Imagínese usted, no estamos aquí tratando de convencer a nadie, pero ya tenemos nosotros un relleno sanitario que opera desde hace 15 años o más, no sé cuánto, que recibimos gran parte de la basura y ahora recibiríamos de casi que la otra mitad. Es demasiado. Y nosotros, pues por un tema social, es algo que no apoyamos", comentó el gobernante local.