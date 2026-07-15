Sesión del Concejo Municipal de Desamparados se vio interrumpida por altercado

La sesión ordinaria del Concejo Municipal de Desamparados se vio interrumpida este martes por una serie de altercados, situación que obligó a la intervención de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron mientras la Policía Municipal presentaba una propuesta relacionada con un proyecto de videovigilancia para el cantón, lo que generó varios minutos de tensión dentro del recinto.

Debido a la situación, la sesión tuvo que entrar en varios recesos con el objetivo de intentar restablecer el orden y continuar con el desarrollo de la agenda.

Tras una consulta de Telenoticias, la Municipalidad de Desamparados confirmó que durante la sesión se presentó un incidente que actualmente está siendo analizado por las autoridades municipales.

Por medio de su Oficina de Prensa, la Municipalidad indicó que se encuentra recopilando toda la información disponible para realizar una valoración objetiva de los hechos y determinar lo ocurrido durante la sesión.







