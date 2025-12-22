Servicios de SINPE que serán suspendidos no afectan transacciones de usuarios, dice BCCR

Ante las dudas que surgieron por el anuncio del Banco Central sobre la suspensión temporal de algunos sistemas financieros durante los próximos días, las autoridades aclararon que los servicios más utilizados por la ciudadanía, incluido SINPE Móvil, continuarán funcionando con normalidad.

Francisco Carvajal, director del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), explicó a Teletica.com que el sistema agrupa una amplia variedad de servicios, algunos dirigidos al público en general y otros que operan exclusivamente entre entidades financieras.

Según detalló, los servicios que se suspenden son aquellos que utilizan los bancos entre sí y que, de forma habitual, no operan cuando la banca está cerrada, como ocurre en fines de semana o días feriados. Entre ellos se encuentran el mercado cambiario (Monex), el mercado de dinero interbancario (MIL), el mercado de valores y las operaciones relacionadas con la deuda pública, además de decenas de servicios mayoristas adicionales.

Carvajal recalcó que estos mercados no involucran directamente a los usuarios y dependen de la operación interna de las entidades financieras, por lo que se detienen cuando no hay personal bancario laborando. Se trata, dijo, de una práctica normal que ha ocurrido “toda la vida” en días no hábiles.

En contraste, los servicios orientados a la población seguirán disponibles sin interrupciones. Entre ellos destacan SINPE Móvil, las transferencias electrónicas entre entidades, los pagos electrónicos y los sistemas de pago utilizados en el transporte público.

“Estos servicios operan 7 por 24”, explicó el jerarca, lo que significa que funcionan todos los días del año, a cualquier hora, incluidos feriados, fines de semana y madrugadas. Por esta razón, según la explicación de Carvajal, ﻿el usuario no debería enfrentar ningún inconveniente para realizar pagos o transferencias.﻿

El director del SINPE insistió en que una persona usuaria “común y corriente” no tendrá problemas con ningún sistema de pagos, ya sea mediante SINPE Móvil u otros mecanismos electrónicos.

Finalmente, Carvajal indicó que el Banco Central suele emitir este tipo de comunicados a final de año para que todas las entidades financieras estén debidamente sincronizadas sobre los días en que estos mercados mayoristas operan o no, sin que ello implique cambios extraordinarios para los usuarios.



