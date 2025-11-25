Servicio Fitosanitario ya ha capturado más de 7 mil caracoles gigantes africanos

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) confirmó que, desde la detección inicial de la plaga en Heredia, se han capturado más de 7.000 ejemplares del caracol gigante africano.



Según los datos proporcionados a Teletica.com, la presencia del molusco Lissachatina fulica fue identificada por primera vez el 21 de octubre en Mercedes Sur y posteriormente en San Lorenzo. A la fecha, las autoridades registran 5.791 capturas en Mercedes Sur y 1.577 en San Lorenzo, para un total de 7.368 caracoles recolectados.



En cuanto a las labores de inspección, el SFE ha revisado 332 puntos en Mercedes Sur y 275 en San Lorenzo, sumando 607 sitios inspeccionados. De ellos, 27 han resultado positivos: 22 en Mercedes Sur y cinco en San Lorenzo.

Aunque Mercedes Sur fue la primera comunidad en reportar la presencia del caracol, las autoridades consideran que la plaga pudo haber iniciado en San Lorenzo.



Alicia Mena Rodríguez, líder comunal de Mercedes, señaló que la comunidad se mantiene vigilante ante la emergencia.

"Hemos estado preocupados, no asustados, pero sí atentos para atender esta emergencia. Los funcionarios del Servicio Fitosanitario nos han tendido la mano y por recomendación les decimos a los vecinos que tengamos tranquilidad y estemos atentos", señaló Mena.



Este caracol representa una seria amenaza para los cultivos agrícolas y para los mercados de exportación, pues se trata de una de las plagas más restrictivas en el comercio internacional.



El SFE recuerda que la manipulación de estos caracoles debe realizarse con guantes o bolsas plásticas para evitar riesgos sanitarios. Asimismo, advierte que no deben ser aplastados ni depositados en la basura común.

La institución pide a la población reportar cualquier avistamiento, especialmente porque en el país existen otras especies de caracoles nativos que no representan peligro.





