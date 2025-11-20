Servicio Fitosanitario: Hay 27 puntos positivos de caracol gigante africano en Heredia

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) confirmó la existencia de 27 puntos positivos de caracol gigante africano en la provincia de Heredia.



Según datos de la institución brindados a Teletica.com, actualmente se mantienen 450 sitios bajo vigilancia, tras detectarse dos focos principales en San Lorenzo y Mercedes Sur. De estos, cinco puntos positivos corresponden a San Lorenzo y 22 a Mercedes Sur. Además, se han recolectado 4.391 individuos de esta especie invasora.



El Ministerio de Salud emitió un comunicado, este jueves, en el que llama a la población a reforzar las medidas de prevención para reducir los riesgos a la salud humana ante la presencia del caracol gigante africano. La recomendación se mantiene especialmente para las zonas donde la plaga ha sido identificada.



La presencia de este molusco fue confirmada en octubre por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través del SFE, en zonas residenciales de Heredia. Desde entonces, diversas instituciones trabajan de manera conjunta en acciones de control y prevención para disminuir los riesgos en la salud de la población y evitar afectaciones en cultivos.



Autoridades del SFE, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Heredia y la Asociación de Desarrollo Integral de Mercedes Sur han sostenido reuniones con los vecinos de la Urbanización Las Mercedes para informar sobre la situación y coordinar acciones.

"El caracol gigante africano representa una amenaza para los cultivos agrícolas y podría provocar cierres de mercados de exportación al ser considerado una de las plagas más peligrosas en el comercio internacional.

"También puede transmitir enfermedades si se manipula sin las medidas adecuadas, por lo que no debe ser aplastado ni desechado en la basura", indicó SFE.

Recomendaciones de Salud ante la presencia del caracol:

• No tocar ni jugar con el caracol, ni entrar en contacto con su baba, especialmente en ojos, nariz o boca. Si se ha tocado, lavar inmediatamente las manos con agua y jabón.

• No manipular caracoles sin guantes.

• No desecharlos en la basura ni aplastarlos.

• Evitar su uso como mascotas, carnada o elementos decorativos.

• Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de consumirlas.

• En caso necesario, recolectar los caracoles utilizando guantes y cubrebocas, colocarlos en envases herméticos o bolsas selladas, y reportar su hallazgo al SFE.

• Registrar o tomar nota del lugar donde fueron encontrados.

Las autoridades recuerdan que Costa Rica cuenta con numerosas especies nativas de caracoles, por lo que la identificación debe quedar en manos de expertos.

En caso de observar un ejemplar sospechoso, las personas pueden reportarlo al 2549-3400 o a través del sitio web www.sfe.go.cr, indicando el lugar del hallazgo, un número de contacto y una fotografía.

