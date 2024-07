Servicio de tren tendrá horarios especiales para facilitar traslado de romeros

El tren facilitará el traslado de quienes hagan la Romería: cada 35 minutos, a partir de las 7:40 p. m. de este jueves, una unidad saldrá de la Estación del Atlántico en San José, y otro simultáneamente desde la Estación de Cartago.



El servicio se mantendrá ininterrumpido durante toda la noche de jueves y hasta el viernes a mediodía.



Con esta medida, poco más de 21.000 pasajeros podrán movilizarse en tren durante las casi 16 horas y media en que se brindará el servicio (ver nota completa de Telenoticias en el video adjunto).



​"Incofer habilitará el servicio de pasajeros entre Cartago y San José durante los días de Romería. Invitamos a los romeros a utilizar el servicio de tren para regresar a sus hogares", indicó Álvaro Bermúdez, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

Para estos viajes, tome en cuenta que el costo del tiquete es de ₡705, puede pagarlo en efectivo o de forma electrónica.



Los viajes no llegarán hasta Plaza Paraíso después de las 3:50 p. m. de este jueves. Las demás rutas de la Gran Área Metropolitana no estarán funcionando durante el viernes.



Recuerde que el tren estará circulando más a menudo, por lo que no es seguro caminar sobre las vías férreas.



En este horario especial, el tren realizará todas las paradas habituales entre San José y Cartago.



El servicio ferroviario habitual volverá el próximo lunes 5 de agosto con todas las rutas ya establecidas entre Belén, Alajuela, Heredia, Cartago y San José.