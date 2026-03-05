"Sería muy absurdo", dice rector de UCR sobre si debe renunciar ante cuestionamientos

El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, se aferra a su cargo en medio de los cuestionamientos que lo rodean, por gastos en almuerzos, actuaciones por las que el Ministerio Público busca llevarlo a juicio o un procedimiento que le abrió la Contraloría General de la República (CGR) que lo expone a una destitución.

Cuestionado por Teletica.com, el académico rechazó la posibilidad de renunciar al puesto, pues sotiene que las críticas en su contra no proceden.

"Si usted me dice que por narrativas tendenciosas, engañosas como esta que le estoy diciendo, yo tengo que renunciar, yo le digo que sería muy absurdo y sería hacerle un grave daño a la institucionalidad de este país que creo que ya no puede tener ni sufrir más daños a partir de narrativas, simplemente", expuso el rector.



En esa línea, Araya defendió su gestión y aseguró que ha cumplido a cabalidad el juramento que hizo al asumir el cargo, el 1.° de enero de 2025.

Para el académico, los cuestionamientos en su contra son "narrativas" a las que incluso califica de "un poco absurdas".

"Se dice que con los ¢800.000 de las cinco facturas con las que se atendieron alrededor de 40 personas en total, que mientras que la universidad reduce becas o que mientras la universidad reduce presupuesto en regionalización o que mientras la universidad le faltan recursos para asignar cupos, que se gasta ese dinero. Ya hablamos de eso y estamos completamente claros de que eso tiene que cambiarse y se va a cambiar con los lineamientos", mencionó el rector.

Araya hizo ver que, en los últimos cinco años, el presupuesto de becas se incrementó 50% en 5 años. Solo entre 2025 y 2026, el aumento en esa partida fue del 6%, cuando la variación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue del 1%.

Sumó que, en el mismo periodo, el presupuesto de regionalización creció en un 30%, al tiempo que la inversión en infraestructura para las sedes regionales subió en $26 millones y se destinaron a las mismas 42 de las 48 plazas creadas en el último año.

También mencionó que, en cuanto a la urgencia de ampliar los cupos de matrícula, se llevan adelante esfuerzos para resolver el problema, el cual considera es estructural.

"Yo le puedo garantizar que la universidad está hoy mucho mejor que como estaba hace dos años. Y va a estar mejor dentro de un año y va a estar mejor dentro de dos. Porque trabajamos apegados a la ley, trabajamos apegados a la norma, pero trabajamos con toda la voluntad, con todo el esfuerzo y con todo el cariño por una institución a la que le debo mi vida entera", afirmó el rector.

Precisamente, los temas mencionados por el académico forman parte de las críticas que recientemente han hecho desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FE-UCR), en un pronunciamiento publicado la noche del miércoles sobre cuatro facturas en las que se gastaron ¢818.000 en cuatro almuerzos en un restaurante.

Pero además de esos cuestionamientos, Araya tiene pendiente una audiencia en la que se definirá si va a juicio por un aparente incumplimiento de deberes, así como una investigación en curso por aparente incumplimiento de órdenes que le fueron giradas en el marco de auditorías hechas por la Contraloría.