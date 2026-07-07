¿Será caro viajar en el tren eléctrico? Incofer rechaza que tarifa vaya a ser inaccesible para usuarios

¿Cuánto costará viajar en el futuro Tren Eléctrico de Pasajeros? Esa es una de las principales interrogantes alrededor del proyecto. Sin embargo, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) insiste en que la tarifa definitiva todavía no ha sido establecida y que el servicio no está diseñado para excluir a los sectores más vulnerables de la población.

La aclaración surge luego de los cuestionamientos planteados por el Colegio de Ingenieros Civiles, que advirtió sobre el impacto que podría tener en los usuarios una tarifa estimada en los estudios de factibilidad del proyecto.

Aunque esos análisis contemplan una tarifa promedio de ₡1.245, el presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez, señaló que esa cifra corresponde únicamente a escenarios evaluados durante la fase técnica y no representa el precio final que pagarán los pasajeros.

​La entidad también informó que actualmente se trabaja en el desarrollo de un nuevo modelo tarifario, que servirá de base para determinar cuánto costará utilizar el tren una vez que entre en operación.

Actualmente, las tarifas de los servicios ferroviarios interurbanos oscilan entre ₡310 y ₡800, dependiendo de la ruta y la distancia recorrida.