"Sentí mucho miedo, mucho susto": la reacción de una ganadora del Gordito de Medio Año

Una de las ganadoras del Gordito de Medio Año contó su reacción luego de enterarse de que había ganado ₡100 millones.

Se trata de una madre de tres hijos, de entre 36 y 40 años, quien adquirió la lotería en el puesto ubicado en el Megasúper del Parque de la Paz.

"No era el número que iba a comprar, iba a comprar otro número, pero vi entre los boletitos el 79, que es mi fecha de nacimiento. Compré dos pedacitos", admitió la mujer, a quien se le reservó la identidad por motivos de seguridad.

"Muy contenta. Mucho miedo, mucho susto. Toda la noche, gracias a Dios, estaba acompañada de mis hijos (...) El proyecto ahora es casita, casita propia, porque alquilamos, gracias al Señor", añadió.

Este lunes, la Junta de Protección Social (JPS) informó sobre el cambio de 27 fracciones del premio mayor, el número 79 con la serie 139. Eso representa un total de ₡1.350 millones.

El afortunado que se llevó más dinero a casa fue un adulto mayor vecino de Heredia, quien compró 20 fracciones "gallo tapado" en esa provincia y ganó ₡1.000 millones.

Otro hombre de entre 61 y 65 años ganó ₡250 millones con cinco fracciones adquiridas en el cantón central de San José, también sin conocer el número hasta el momento del sorteo.

Quedan tres pedacitos del mayor pendientes de cambio, según la JPS.

Otros premios

La segunda combinación favorecida fue el 24 con la serie 135. Un ganador, quien compró la lotería en Puriscal, también contó su experiencia al darse cuenta de que era millonario.

"Es el nacimiento del hijo mayor mío, la fecha de nacimiento, y me va a servir de mucho porque pago algunas deudas y también para invertir bien, porque no se puede botar el dinero.

"Estaba viendo el partido México-Inglaterra y me llegó un mensaje de la señora que me vende la lotería y el mensaje decía: 135 con el 24, me felicitó y me entró como un shock. Me fui a revisar y cuando me quedo viendo y le digo a mis familiares: pegamos, y aquello fue una felicidad grandísima y yo volví a llorar", contó el feliz ganador.

Del segundo premio, se han cambiado 15 fracciones, para un total de ₡120 millones; y del tercer premio (24-032), todavía no se ha presentado ninguna persona.

Saray Barboza, gerente de Comercialización de la JPS, detalló que por medio del canal virtual de la institución se detectaron unos 16.900 ganadores, lo que representa ₡422 millones, aproximadamente, que ya están en proceso de pago. Hasta la tarde de este lunes, se había depositado el premio a 11.000 de esos afortunados.

Hay 60 días hábiles para cambiar los premios del Gordito de Medio Año.











