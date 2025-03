Señora de Purral protesta frente a Casa Presidencial por recorte a la red de cuido

Madres de familia de diferentes partes del país se manifestaron este miércoles frente a Casa Presidencial por los recortes del Gobierno a la red de cuido.

Doña Fidelia es una señora de Purral de Goicoechea de 67 años y con cinco nietos que se benefician de la red, ella fue una de las personas que decidió protestar este miércoles frente a Casa Presidencial por los recortes que pretende hacer el Gobierno en ese programa (vea video adjunto de Telenoticias).

“Estamos peleando por el derecho de los niños, no se les puede abandonar, los niños en Purral no se pueden abandonar, no se pueden dejar en la calle, por qué hay tanta delincuencia en Purral, por el descuido de los padres, cuando mi hija se va a al trabajo la única ayuda que yo tengo es llevarla a la niña a la red de cuido de 6 a. m. a 6 p. m.”, contó Fidelia Chévez.