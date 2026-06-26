Senasa pide no manipular aves enfermas para prevenir casos de gripe aviar

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) emitió un llamado a la población para que evite manipular aves que visiblemente estén enfermas, con el fin de prevenir posibles contagios de gripe aviar.

La advertencia surge tras confirmarse un caso en un ave marina encontrada en Quepos, Puntarenas. Las autoridades recalcan que la manipulación de animales enfermos en playas u otras zonas representa un riesgo para la salud pública, ya que la gripe aviar puede transmitirse a los humanos.

Senasa aclaró que, por ahora, no existe riesgo en el consumo de carne de pollo, pavo o huevos, y que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa para monitorear la situación.

El llamado busca reforzar la prevención y la responsabilidad ciudadana frente a esta enfermedad, que puede tener consecuencias graves si no se atienden las recomendaciones oficiales.