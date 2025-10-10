Senasa confirma caso de rabia paralítica bovina en Puntarenas

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) confirmó este viernes la detección de un caso de rabia paralítica bovina en el distrito de Cortés, en Osa de Puntarenas.



La autoridad animal reveló que el animal contagiado murió y que hay otros 26 que fueron puestos en cuarentena para proteger la salud de pobladores y animales ante esta peligrosa enfermedad.



Además, Senasa confirmó que se inició con la vacunación inmediata de todos los animales de la finca donde se reportó el caso y se realizó la coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud para proceder con la vacunación de las personas que estuvieron en contacto con los animales.



“Recordarles a los ganaderos la importancia de mantener la vacunación anual contra la rabia, especialmente en zonas endémicas como el sur del país. La notificación temprana de cualquier animal con síntomas nerviosos es fundamental para evitar la propagación de la enfermedad”, señaló Luis Mariano Arroyo Sánchez, coordinador del Programa de Enfermedades Transfronterizas del Senasa.



La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos.

Esta enfermedad provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de extremidades, torsión de cuello, y por último, la muerte.

Durante este año se han reportado dos brotes del virus, el primero en Heredia y el segundo en la zona sur del país.