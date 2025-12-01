Semifinales a la vista: Torneo entra en su etapa definitoria

A falta de una fecha lo definido es que Alajuelense, Saprissa y Cartaginés están en semifinales. Liberia, Pérez Zeledón y Herediano buscan el cuarto boleto.

También, ya es fijo que la Liga será líder y la S ocupará el segundo lugar. Eso sí, aún queda por definir el cuarto club en semifinales y el orden del tercer y cuarto lugar.

La última fecha tendrá dos duelos de alta tensión: Pérez Zeledón ante Herediano y Cartaginés frente a Liberia.

Aunque, si se cumple el reglamento este deberá ser el horario de las semifinales:

Juegos de ida de las semifinales:

Miércoles 10 de diciembre a las 8 p. m.

Cuarto lugar vs. Alajuelense



Jueves 11 de diciembre a las 8 p. m.

Tercer lugar vs. Saprissa



Juegos de vuelta de las semifinales:



Sábado 13 de diciembre a las 8 p.m.

Alajuelense vs. Cuarto lugar



Domingo 14 de diciembre a las 4 p. m.

Saprissa vs. Tercer lugar

