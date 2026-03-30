Semana Santa con condiciones "cambiantes": esto dice el Meteorológico
El pronóstico del IMN apunta a que se presentarán lluvias vespertinas durante dos días de la Semana Mayor.
La Semana Santa tendrá condiciones "cambiantes", según el pronóstico emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Los primeros días, lunes y martes, predominará el viento, debido al "tránsito de sistemas de alta presión por el norte del mar Caribe, con ráfagas importantes en Guanacaste y en el Valle Central".
Según Gabriela Chinchilla, meteoróloga, hay nubosidad acumulada sobre la provincia de Limón, Zona Norte y Cartago, con lluvias que se dan sobre todo durante los periodos de la madrugada y primeras horas de la mañana.
"En el resto del país, la cobertura de nubes es bastante poca y se presentan solamente algunos aguaceros aislados en el Pacífico Sur, durante las tardes", detalló Chinchilla.
El cambio en las condiciones llegará a partir del Miércoles Santo, ya que los vientos alisios disminuirán su intensidad.
"Esto dará paso a que durante jueves, viernes y posiblemente el sábado de esta semana tengamos la presencia de brisa marina, humedad que ingresa durante el transcurso de la mañana y parte de la tarde y nos genera aguaceros que pueden estar dándose tanto en la vertiente del Pacífico, incluyendo el Pacífico Central, Sur, península de Nicoya y llegando hasta varios puntos del Valle Central", agregó la experta.
Chinchilla estima que durante Jueves y Viernes Santos hay una alta probabilidad de que llueva en horas de la tarde.