Semana Santa con condiciones "cambiantes": esto dice el Meteorológico

La Semana Santa tendrá condiciones "cambiantes", según el pronóstico emitido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

Los primeros días, lunes y martes, predominará el viento, debido al "tránsito de sistemas de alta presión por el norte del mar Caribe, con ráfagas importantes en Guanacaste y en el Valle Central".

Según Gabriela Chinchilla, meteoróloga, hay nubosidad acumulada sobre la provincia de Limón, Zona Norte y Cartago, con lluvias que se dan sobre todo durante los periodos de la madrugada y primeras horas de la mañana.

"En el resto del país, la cobertura de nubes es bastante poca y se presentan solamente algunos aguaceros aislados en el Pacífico Sur, durante las tardes", detalló Chinchilla.

El cambio en las condiciones llegará a partir del Miércoles Santo, ya que los vientos alisios disminuirán su intensidad.

"Esto dará paso a que durante jueves, viernes y posiblemente el sábado de esta semana tengamos la presencia de brisa marina, humedad que ingresa durante el transcurso de la mañana y parte de la tarde y nos genera aguaceros que pueden estar dándose tanto en la vertiente del Pacífico, incluyendo el Pacífico Central, Sur, península de Nicoya y llegando hasta varios puntos del Valle Central", agregó la experta.

Chinchilla estima que durante Jueves y Viernes Santos hay una alta probabilidad de que llueva en horas de la tarde.