Semana clave para los ticos en Concacaf

El miércoles, Independiente de Panamá recibe al Saprissa y Cartaginés enfrenta al Verdes de Belice. El jueves, los canaleros de San Miguelito reciben al Herediano y, en El Salvador, el Alianza se mide con Alajuelense.

Estos cuatro partidos son clave para las aspiraciones de los equipos costarricenses en la Copa Centroamericana.

Saprissa

Los tibaseños, con dos juegos, son segundos, un punto por detrás de los siete del Motagua. Una victoria en Panamá dejaría a los morados con un lugar casi asegurado en la siguiente ronda. El CAI debe hacer valer su casa si quiere mantenerse con vida.

Cartaginés

Los brumosos reciben al peor equipo del grupo C. Para seguir en la pelea por el boleto, los de Andrés Carevic deben ganar y esperar que, a primera hora, el Verdes no sorprenda.

Herediano

Con dos juegos en la competencia, los rojiamarillos son cuartos con tres puntos. Solo una victoria sirve para las aspiraciones de los ticos, ya que San Miguelito y Diriangén tienen cuatro unidades, mientras que el Municipal, líder de la zona, suma cinco.

Alajuelense

En el grupo A, el Platense tiene seis unidades, Antigua cuatro, Alianza cuatro y los manudos son cuartos con tres. Esta es otra divisa que necesita ganar para mantener vivo el sueño de un tricampeonato.