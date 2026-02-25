Seis planetas iluminarán el firmamento en una aparente alineación

Este sábado por la noche, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico único: seis planetas podrán observarse en el horizonte oeste, dando la impresión de estar alineados.

Aunque en realidad no se trata de una alineación perfecta, las órbitas permitirán que Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno sean visibles a simple vista o con ayuda de telescopios. El mejor momento para apreciar el fenómeno será el 28 de febrero, según especialistas.

La astrónoma Alejandra León explicó que, aunque los planetas no están alineados en el espacio, desde la Tierra se percibirá como un “gran desfile celeste”. Además, la Luna también acompañará el espectáculo, aumentando el atractivo de la observación.

Para quienes deseen una experiencia guiada, el Centro de Investigación y Divulgación Astronómica de Costa Rica (Cientec) organizará el 27 de febrero una actividad en la Universidad para la Paz, donde habrá telescopios y expertos que orientarán a los visitantes.

Este fenómeno es una oportunidad para acercarse a la astronomía y disfrutar de la majestuosidad del sistema solar desde Costa Rica.