Seis niños subirán el Chirripó esta semana

Una charla sobre historia natural de la cordillera de Talamanca motivó a un grupo de seis niños a subir el Chirripó.

Los menores esperan llegar al punto más alto del país el próximo 29 de enero. Juan Pablo Cabalceta y Fabiola Quirós son dos de ellos (ver video adjunto de Telenoticias).

“Lo que me motivó es que me empezaron a hablar mucho de que es el cerro más alto de Costa Rica, su vegetación, los animales, y yo me empecé a motivar, me pareció que iba a ser una experiencia muy bonita. Estoy emocionada, a veces me pongo nerviosa, tengo miedo de que pase algo, me da miedo que me pase algo por el frío, porque soy muy friolenta, igual que mi mamá, pero estamos preparadas para ir”, agregó Quirós.​