Seis meses después de ofrecerse millonaria recompensa, el más buscado sigue libre

Seis meses después del anuncio de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), la recompensa de hasta $500.000 por información que lleve a la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, continúa sin dar resultados concretos.

El narcotraficante más buscado de Costa Rica sigue prófugo, pese a los esfuerzos conjuntos entre las autoridades nacionales y la agencia estadounidense.



El pasado 30 de abril, la DEA anunció oficialmente el ofrecimiento de esta recompensa, la cual forma parte del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El incentivo económico busca motivar la cooperación ciudadana para ubicar, arrestar o condenar a Arias Monge, señalado como líder de una organización criminal con vínculos internacionales.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Arias Monge encabeza una estructura dedicada al narcotráfico, homicidios por sicariato, robos y legitimación de capitales, con conexiones que se extienden más allá de las fronteras costarricenses. Así como conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas a los Estados Unidos.

El fiscal general Carlo Díaz Sánchez confirmó que la cooperación entre Costa Rica y la DEA se mantiene activa en el seguimiento del caso.

“Arias Monge es señalado como cabecilla de una organización vinculada al narcotráfico internacional, robo, sicariato y legitimación de capitales. De acuerdo con investigaciones de la DEA, ha colaborado con diversos carteles y organizaciones narcotraficantes en el transporte de cocaína desde Colombia hacia otros destinos”, dijo Díaz.

Por su parte, Chris Landberg, alto funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, reiteró el respaldo de su país a las autoridades costarricenses en la lucha contra el crimen organizado.



“Se pueden pagar múltiples recompensas por este objetivo (‘Diablo’)”, afirmó Landberg, al referirse a la posibilidad de que varias personas reciban parte del monto total si su información contribuye directamente a la detención del fugitivo.

Alias "Diablo", el narco más buscado del país.

Las autoridades han insistido en que toda la información proporcionada será tratada con absoluta confidencialidad, e instaron a la ciudadanía a colaborar mediante el correo [email protected], la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, o los servicios de mensajería WhatsApp y Signal al número +1-956-517-7023.

Sin embargo, a pesar de las acciones conjuntas, el paradero de “Diablo” sigue siendo desconocido. Según fuentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allegados al narcotraficante han suministrado información falsa con el fin de desviar las pesquisas.

“Está involucrado con al menos 100 homicidios, tráfico de drogas, legitimación de capitales e incluso delitos como el robo de camiones remeseros y ganado.

"Esta estructura se convirtió en un proveedor interno de drogas que genera mucha violencia y, si no actuamos con prontitud, podría convertirse en una organización criminal con influencia en otros países”, advirtió Michael Soto, director interino del OIJ.

Las autoridades sospechan que Arias Monge podría esconderse en la Reserva Biológica Indio Maíz, en territorio nicaragüense, cerca del río San Juan, aprovechando la cercanía con la frontera para evadir la acción policial.



Mientras tanto, el país fue testigo recientemente de un operativo histórico. El pasado martes, las autoridades ejecutaron 64 allanamientos con el propósito de desmantelar el Cartel del Caribe Sur, considerado el primer cartel transnacional costarricense, organización con la que se vincula directamente a alias “Diablo”.



Los líderes del cartel son Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Schock”, quien fue detenido en Londres (Inlgaterra), y su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba, alias “Noni”, capturado en Costa Rica el pasado agosto.

De acuerdo con las autoridades, la estructura contaba con dos “padrinos”: “Pecho de Rata” y el exmagistrado Celso Gamboa, ambos extraditables. Su brazo armado estaría liderado por Tony Peña Russell, mientras que Arias Monge (Diablo) figuraba como su principal comprador de droga.



A seis meses del anuncio, la recompensa sigue vigente y la búsqueda continúa.

Las autoridades de ambos países insisten en que la captura de “Diablo” es una prioridad, pues su caída representaría un golpe significativo al narcotráfico y a las redes del crimen organizado que operan en Costa Rica y Centroamérica.

