Seis aspectos que debe conocer sobre el regreso presencial a las aulas

Este curso lectivo 2022 en modalidad presencial trae muchos cambios debido a la pandemia del COVID-19.

A partir de hoy 1.200.000 estudiantes tendrán que adaptarse a nuevas reglas para evitar un posible contagio, así como a estilos de aprendizaje diferentes para recuperar el rezago educativo de los últimos años.

A continuación, le contamos seis aspectos importantes sobre lo que debe saber ante el inicio de este curso lectivo.

1. Mascarillas

Los estudiantes mayores de seis años están bajo la obligación de portar la mascarilla durante las lecciones. En los momentos de comida está permitido quitársela durante algunos minutos, siempre y cuando haya un distanciamiento prudente.

Son permitidas tanto las mascarillas de tela como las desechables. Es fundamental que los menores de edad porten otras de repuesto.

2. Distanciamiento

Contrario a los meses anteriores, el distanciamiento entre estudiantes dentro del aula se eliminó.

Según el MEP, esto se compensa con el refuerzo de otras medidas como la mascarilla y el lavado de manos. Fuera del aula, se mantiene la distancia de 1.8 metros entre los estudiantes.

3. Uniforme

El uso del uniforme completo será obligatorio para el curso lectivo 2022. Días atrás, Steven González, ministro de Educación, aseguró a Teletica.com que la medida temporal establecida de cara al inicio del curso lectivo del año anterior no se prorrogó, por lo que este año los estudiantes no podrán utilizar prendas de ropa particular.

"Esto se decide ya buscando ir hacia una situación de mayor normalidad en el sistema educativo", indicó González.

4. Asistencia

Al ser un curso completamente presencial, la asistencia formará parte del rubro de evaluación de este año, como se hacía antes de la pandemia.

De esta manera, si el estudiante no asiste al aula, se le deducirán puntos.

El curso lectivo 2022 culminará el 22 de diciembre.

5. Vacunación

Actualmente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está vacunando a los menores de nueve años (siete años en adelante en casos de planes de contingencia). Lo ideal para el MEP es que, para hoy jueves, la mayoría de los estudiantes contaran con al menos una de las dosis contra el virus.

Los datos del 14 de febrero indican que 21.2% de la población entre cinco y 11 años ya cuenta con su primera dosis y un 6.2% tiene el esquema completo.

En el caso de las personas entre 12 y 19 años, el 92% ya tiene al menos la primera vacuna, mientras que un 80,9% cuenta con ambas dosis.

En el caso de los docentes, tendrán hasta el 15 de abril para vacunarse. En caso de no hacerlo, se verán expuestos a sanciones.

6. Alimentación

Los comedores estudiantiles también regresan a la normalidad este año. Los estudiantes que cuenten con este servicio, deben informarse sobre el menú en el sitio web para que decidan si llevar o no comida desde su casa y así evitar la duplicidad en los tiempos de comida.

En este momento, el distanciamiento establecido es de 1.8 metros.

Kattia Hidalgo, nutricionista de la Dirección de Programas de Equidad, recordó la importancia del lavado de manos antes de ingerir alimentos, así como el no compartir comida con otros compañeros para evitar posibles contagios.