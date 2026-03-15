Seguridad Pública y policía nicaragüense trabajaron en conjunto para intervenir cerro Conchuditas

Oficiales de distintas unidades de la Fuerza Pública realizaron este sábado una nueva incursión en el cerro Conchuditas, en la frontera norte, como parte de un operativo contra la minería ilegal y otros delitos en la zona.

La intervención fue liderada por el viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, quien explicó que la operación se coordinó con las fuerzas de seguridad de Nicaragua.

Según detalló, la acción incluyó un despliegue terrestre con tres equipos de la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Apoyo y personal de la Dirección de Planes y Operaciones, mientras que las autoridades nicaragüenses actuaron sobre las márgenes del río San Juan.

De acuerdo con Lacayo, el trabajo conjunto permitió avanzar en sectores de las faldas del cerro Conchuditas y dejó como resultado la detención de 11 personas en territorio costarricense.

Además, las autoridades decomisaron material minero, herramientas, plantas y otros equipos utilizados, en apariencia, para la construcción de piletas y la extracción ilegal de oro.

Seguridad Pública indicó que esta nueva incursión forma parte de los esfuerzos para combatir la minería ilegal en la frontera norte.

El jerarca añadió que también se analizan otras estrategias para reforzar el recurso humano de la Fuerza Pública y mantener acciones en defensa de la soberanía nacional.