Segunda fecha de 'PicNic Fest': estas son las recomendaciones de Tránsito

La segunda fecha del Festival PicNic 2026 se realiza este sábado en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén, con la expectativa de una alta asistencia de público para disfrutar de artistas nacionales e internacionales.



Entre los espectáculos más esperados destaca la presentación de Christina Aguilera, quien se presentará por primera vez en Costa Rica. También forman parte del cartel Christian Nodal y Lunay, entre otros artistas.



Las puertas del evento ya abrieron, por lo que las autoridades de tránsito ya mantienen un operativo especial en la zona para regular la circulación vehicular y evitar congestionamientos (ver video adjunto en la portada).



De acuerdo con José Eduardo Cubillo, de la Policía de Tránsito, durante la mañana el flujo vehicular se ha mantenido “un poco movido”, pero se espera que incremente conforme avance la tarde.

“Tenemos algunos controles y cierres para mitigar el congestionamiento que se puede generar”, explicó.

Las rutas más afectadas por la afluencia de vehículos son la Ruta 1 (General Cañas), el tramo entre Santa Ana y Belén, así como la Ruta 147, debido a la cercanía con el recinto del evento.



El operativo se realiza de manera conjunta entre la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública y la Policía Municipal de Belén, y se extenderá hasta la medianoche. Posteriormente, las autoridades se concentrarán en agilizar la salida de los asistentes.



Según indicaron, durante la primera fecha del festival el tránsito se logró manejar de forma eficiente, incluso con una alta asistencia, por lo que esperan replicar resultados similares este sábado.



Las autoridades hacen un llamado a quienes aún no se han desplazado al evento a salir con anticipación, con el fin de evitar presas en las horas de mayor ingreso.





