¿Seguirá lloviendo este lunes? Esto dice el IMN

El lunes se mantendrá la inestabilidad climática en varias regiones del país, alertó la meteoróloga del IMN, Gabriela Chinchilla, quien explicó que los suelos en muchas cuencas ya alcanzan niveles críticos de saturación.

“Hacia hoy domingo, las cuencas presentan entre un 80 y 95% de saturación, especialmente en la península de Nicoya, sector de Guanacaste, Puntarenas, Valle Central, Pacífico Central, zona de Los Santos y Península de Osa. En la zona norte y Caribe, destacan Sarapiquí, Ciudad Quesada, La Fortuna y Guápiles”, detalló Chinchilla.

Según la especialista, esto significa que los suelos tienen muy poca capacidad de absorber nuevas lluvias, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos, inundaciones y desbordamiento de ríos.

La meteoróloga explicó que las lluvias del lunes estarán asociadas mayormente a la actividad normal de octubre, pero la saturación de los suelos es la que vuelve peligroso el panorama.

“Para mañana es posible que en Guanacaste y otras regiones del Pacífico se presenten precipitaciones durante la mañana y la tarde, derivadas del calentamiento matutino y las condiciones típicas de octubre. Aunque las lluvias no serán tan intensas como las del domingo, la combinación con suelos saturados puede generar incidentes”, indicó.

Chinchilla recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de los comités locales de emergencia, evitar zonas de riesgo y extremar precauciones en carreteras, ríos y áreas propensas a deslizamientos.

