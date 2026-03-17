¿Seguirá Jorge Rodríguez al frente de Cultura? Esto dijo el ministro

El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, aseguró que será la presidenta electa, Laura Fernández, quien decida si continuará al frente de la cartera una vez que asuma el nuevo gobierno.

Rodríguez indicó a Teletica.com que, hasta ahora, no ha sido convocado a una reunión para abordar su posible continuidad.

​“Bueno, es una decisión que tiene absolutamente ella, que está empezando las conversaciones con todos los ministros como lo ha indicado. Entonces veremos cuándo nos corresponde y conversaremos con la señora presidenta”, manifestó.

Al ser consultado sobre su interés en mantenerse en el cargo, el jerarca señaló que aún hay tareas pendientes dentro de la institución.